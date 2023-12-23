Колесник Ефросиния Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Ефросиния Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Колесник Харитина Евстафиевна

Отец ребёнка: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.12.1854

Сын: Колесник Наум Евстафьевич

Отец ребёнка: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q3Y-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.05.1856

Сын: Колесник Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9Q36-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.03.1859

Сын: Колесник Яков Евстафьевич

Отец ребёнка: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QSJ-L?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Колесник Ефросинья Остаповна

Отец ребёнка: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS6-L?i=294&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
03.01.1864

Сын: Колесник Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS9-G?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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