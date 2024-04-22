Колесник Иван Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1864
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QS9-G?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.05.1886
Дочь: Колесник Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHN-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.09.1887
Дочь: Колесник София Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHX-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.04.1890
Сын: Колесник Василий Иванович
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4Y-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Колесник Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
24.03.1893
Дочь: Колесник Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4K-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.11.1894
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHV-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.05.1896
Дочь: Колесник Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Колесник Параскева Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно