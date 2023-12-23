Колесник Параскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Параскева Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1886

Дочь: Колесник Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHN-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.09.1887

Дочь: Колесник София Ивановна

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHX-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.04.1890

Сын: Колесник Василий Иванович

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4Y-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Колесник Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.03.1893

Дочь: Колесник Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4K-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.11.1894

Сын: Колесник Иван Иванович

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHV-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.05.1896

Дочь: Колесник Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Иван Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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