Колесник Параскева Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1886
Дочь: Колесник Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHN-Q?cc=4133834
Рождение ребёнка
17.09.1887
Дочь: Колесник София Ивановна
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHX-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
12.04.1890
Сын: Колесник Василий Иванович
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4Y-W?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Колесник Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
Рождение ребёнка
24.03.1893
Дочь: Колесник Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4K-D?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.11.1894
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHV-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
26.05.1896
Дочь: Колесник Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Колесник Иван Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно