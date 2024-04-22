Колесник-Артёменко Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник-Артёменко Ефим Иванович

Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

15.10.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1805

Отец: Колесник-Артёменко Иван Гаврилович

Мать: Колесник Евдокия Федоровна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7X-J?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Колесник-Артеменко Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Колесник-Артеменко Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ганзенко Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Колесник-Артёменко Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Колесник-Артёменко Марина Ефимовна

Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close