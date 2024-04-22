Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения15.10.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1805
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S7X-J?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Колесник-Артеменко Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Колесник-Артеменко Трофим Ефимович
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ганзенко Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Колесник-Артёменко Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Колесник-Артёменко Марина Ефимовна
Мать ребёнка: Колесник Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно