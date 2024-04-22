Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
09.07.1878
Сын: Колесник Антон Пантелеймонович
Мать ребёнка: Колесник Наталия Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ73-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.02.1880
Сын: Колесник Федот Пантелеймонович
Мать ребёнка: Колесник Наталия Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55KL?cc=4133834
Рождение ребёнка
27.02.1885
Дочь: Жежер Матрона Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Колесник Наталия Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5LRV?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно