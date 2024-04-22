Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Мать: Колесник Пелагея Григорьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.07.1878

Сын: Колесник Антон Пантелеймонович

Мать ребёнка: Колесник Наталия Иосифовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ73-C?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.02.1880

Сын: Колесник Федот Пантелеймонович

Мать ребёнка: Колесник Наталия Иосифовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-55KL?cc=4133834
Рождение ребёнка
27.02.1885

Дочь: Жежер Матрона Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Колесник Наталия Иосифовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5LRV?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Наталия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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