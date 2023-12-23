Колесник Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Пелагея Григорьевна

Колесник Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Колесник-Артеменко Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Колесник-Артеменко Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ганзенко Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Колесник-Артёменко Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Колесник-Артёменко Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович

Валява, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close