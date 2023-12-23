Колесник Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Колесник-Артеменко Евстафий Ефимович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Колесник-Артеменко Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Колесник-Артеменко Трофим Ефимович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ганзенко Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Колесник-Артёменко Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Колесник-Артёменко Пантелеймон Ефимович
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Колесник-Артёменко Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Колесник-Артёменко Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно