Афонина (Куроедова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина (Куроедова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куроедов Алексей

Мать: Куроедова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куроедова) Мария

Отец ребёнка: Муж Акулины Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афонина) Евдокия

Отец ребёнка: Муж Акулины Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Владимир

Отец ребёнка: Муж Акулины Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Иван

Отец ребёнка: Муж Акулины Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муж Акулины Иван

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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