Афонина (Куроедова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куроедов Алексей
Мать: Куроедова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куроедова) Мария
Отец ребёнка: Муж Акулины Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афонина) Евдокия
Отец ребёнка: Муж Акулины Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Владимир
Отец ребёнка: Муж Акулины Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Иван
Отец ребёнка: Муж Акулины Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муж Акулины Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно