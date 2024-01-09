Куроедов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Куроедова Анна
Рождение ребёнка
18.04.1908
Мать ребёнка: Куроедова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Куроедова Анна
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина Акулина
Мать ребёнка: Куроедова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Куроедова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куроедова Анна
Место жительства
Неизвестно
Жили в с. Лобаски Ичалковского района Мордовской АССР( сейчас республика Мордовия.)
Смерть
Неизвестно