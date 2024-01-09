Куроедов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедов Алексей

Куроедов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Куроедов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Куроедова Анна

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Куроедов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Куроедова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Куроедова Анна

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина Акулина

Мать ребёнка: Куроедова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Куроедова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куроедова Анна

Место жительства
Неизвестно
Жили в с. Лобаски Ичалковского района Мордовской АССР( сейчас республика Мордовия.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close