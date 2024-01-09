Куроедова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедова Анна

Куроедова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куроедова) Анна

Отец ребёнка: Куроедов Алексей

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афонина (Куроедова) Акулина

Отец ребёнка: Куроедов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куроедова) Мария

Отец ребёнка: Куроедов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроедов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903

Сын: Куроедов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Куроедов Алексей

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Куроедов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Куроедов Алексей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.