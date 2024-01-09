Куроедова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куроедова) Анна
Отец ребёнка: Куроедов Алексей
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афонина (Куроедова) Акулина
Отец ребёнка: Куроедов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куроедова) Мария
Отец ребёнка: Куроедов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куроедов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Куроедов Алексей
Рождение ребёнка
18.04.1908
Отец ребёнка: Куроедов Алексей
Смерть
Неизвестно