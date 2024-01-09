(Куроедова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куроедов Алексей
Мать: Куроедова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Опрокинула нечаянно керосиновую лампу, сгорела