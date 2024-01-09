(Куроедова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куроедова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куроедов Алексей

Мать: Куроедова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Опрокинула нечаянно керосиновую лампу, сгорела

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