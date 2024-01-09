Муж Акулины Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куроедова) Мария
Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афонина) Евдокия
Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Владимир
Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонин Иван
Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно