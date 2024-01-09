Муж Акулины Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муж Акулины Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куроедова) Мария

Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афонина) Евдокия

Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Владимир

Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Иван

Мать ребёнка: Афонина (Куроедова) Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина (Куроедова) Акулина

Смерть
Неизвестно

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