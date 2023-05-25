Белов Георгий (Егор) Константинович
Место рождения
Дата рождения29.03.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 29.03.1902 по 1942
В похозяйственной книге деревни Еремиево Танищского сельсовета на 1934 год числился главой семьи, в которую входили жена, 2 взрослых брата и 5-ро несовершеннолетних детей, 2-е из которых, впрочем, уме... Показать все
Крещение
31.03.1902
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Троицкой Танищской церкви. Восприемник Георгия - крестьянин деревни Еремеево Феодор Косьмин Белов
Рождение
29.03.1902 ст.
Отец: Белов Константин Кириллович
Мать: Белова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1923
Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
21.05.1926
Дочь: Белова Павлина Георгиевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Белова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна
Вступление в колхоз
05.03.1931
Вступил в колхоз, а именно в сельхоз-артель Торчиново. А в 1936 году этот же колхоз уже назывался Алеканово (вероятно, по одноименному названию рядом расположенной деревни)
Работа или профессия
С 05.03.1931 по 24.05.1942
Колхозник сельхоз-артели Торчиново, которая в 1936 году уже называлась Алеканово, в 1940-1942 году был председателем колхоза Алеканово.
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Белова Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна
Отбывание наказания
1934
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Выбыл в 1934 году в Белозерск в лагерь исправительно-трудовых работ
Рождение ребёнка
27.06.1940
Дочь: Белова Аля Георгиевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна
Военная служба
24.05.1942
Призван в РККА. Воинское звание - красноармеец
Смерть
Неизвестно