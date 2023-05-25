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Белов Георгий (Егор) Константинович

Место рождения

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.03.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 29.03.1902 по 1942
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В похозяйственной книге деревни Еремиево Танищского сельсовета на 1934 год числился главой семьи, в которую входили жена, 2 взрослых брата и 5-ро несовершеннолетних детей, 2-е из которых, впрочем, уме... Показать все
Крещение
31.03.1902
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крещен в Троицкой Танищской церкви. Восприемник Георгия - крестьянин деревни Еремеево Феодор Косьмин Белов
Рождение
29.03.1902 ст.

Отец: Белов Константин Кириллович

Мать: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анастасия Константиновна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1923

Сын: Белов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1926

Дочь: Белова Павлина Георгиевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Белова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Вступление в колхоз
05.03.1931
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Вступил в колхоз, а именно в сельхоз-артель Торчиново. А в 1936 году этот же колхоз уже назывался Алеканово (вероятно, по одноименному названию рядом расположенной деревни)
Работа или профессия
С 05.03.1931 по 24.05.1942
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Колхозник сельхоз-артели Торчиново, которая в 1936 году уже называлась Алеканово, в 1940-1942 году был председателем колхоза Алеканово.
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Белова Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Белов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Отбывание наказания
1934
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Выбыл в 1934 году в Белозерск в лагерь исправительно-трудовых работ
Рождение ребёнка
27.06.1940

Дочь: Белова Аля Георгиевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Константиновна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
24.05.1942
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Призван в РККА. Воинское звание - красноармеец
Смерть
Неизвестно

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