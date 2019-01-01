село Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Успенское

Кадуйский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
С. Успенское, Д. Семеновская7Анна Ив. Глазова581522

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Барановская волость
42Танищский-Троицкий погост (Успенское) (пог.)2-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля22751220281церковная службаЧасовня
49Успенское (Танищи) (с.)2-го стана, 5-го зем. уч.Успевского234078621402018+земледелиелесные заработкирека Суда.3 церкви, земская школа, мелочная лавка, казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кадуйский район
36193Успенскоесело59°30'с.ш.36°37'в.д.O-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Сельское поселение Семизерье
19626432451с Успенскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.