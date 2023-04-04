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Белова Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1923

Сын: Белов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1948
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
В 1943-1945 гг являлась главой семьи по причине ухода на фронт и мужа Егора, и сына Николая и, вероятно, уже убитых к 1943-1945 гг. Постройки: изба до 1918 года постройки, изба до 1919 года постройки... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1926

Дочь: Белова Павлина Георгиевна

Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Белова Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 05.03.1931 по 1948
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Занималась сельским хозяйством в колхозе (сельхоз-артели) Алеканово. Рядовая колхозница
Вступление в колхоз
05.03.1931
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Вступила в колхоз (сельхоз-артель) Алеканово одновременно вместе с мужем Егором
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Белова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Белов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1940

Дочь: Белова Аля Георгиевна

Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Георгий (Егор) Константинович

Смерть
Неизвестно