Белова Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1923
Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович
Место жительства
С 1923 по 1948
В 1943-1945 гг являлась главой семьи по причине ухода на фронт и мужа Егора, и сына Николая и, вероятно, уже убитых к 1943-1945 гг. Постройки: изба до 1918 года постройки, изба до 1919 года постройки... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1926
Дочь: Белова Павлина Георгиевна
Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Белова Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович
Работа или профессия
С 05.03.1931 по 1948
Занималась сельским хозяйством в колхозе (сельхоз-артели) Алеканово. Рядовая колхозница
Вступление в колхоз
05.03.1931
Вступила в колхоз (сельхоз-артель) Алеканово одновременно вместе с мужем Егором
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Белова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович
Рождение ребёнка
27.06.1940
Дочь: Белова Аля Георгиевна
Отец ребёнка: Белов Георгий (Егор) Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно