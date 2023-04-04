Белова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1902

Сын: Белов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Белов Константин Кириллович

Еремеево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Белов Павел Константинович

Отец ребёнка: Белов Константин Кириллович

Еремеево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Белов Степан Константинович

Отец ребёнка: Белов Константин Кириллович

Еремеево, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Константин Кириллович

Смерть
1925
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