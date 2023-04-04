Белова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1902
Сын: Белов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Белов Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Белов Павел Константинович
Отец ребёнка: Белов Константин Кириллович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Белов Степан Константинович
Отец ребёнка: Белов Константин Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925