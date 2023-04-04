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Белов Константин Кириллович

Место рождения

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Белов Кирилл Иванович

Мать: Белова Лукия Яковлевна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник
13.02.1883 ст.
Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник при крещении Федора - первенца брата Серапиона Кирилловича
Работа или профессия
С 1891 по 1919
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянин - середняк из запасных (отставных) рядовых
Бракосочетание
04.11.1891 ст.

Жена: Белова Анна Ивановна

Успенское, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Выписка из метрической книги Троицкой церкви села Танищи. Рядовой запасной деревни Еремеево, православный, первым браком в 26 лет брачуется с крестьянской дочкой, девицей деревни Великого Двора Анной ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.

Дочь: Белова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.04.1895 ст.

Дочь: Белова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.06.1897 ст.

Сын: Белов Иван Константинович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1899 ст.

Сын: Белов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1902 ст.

Сын: Белов Георгий (Егор) Константинович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Белов Павел Константинович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Белов Степан Константинович

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1919
Еремеево, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

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