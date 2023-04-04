Белов Константин Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Белов Кирилл Иванович
Мать: Белова Лукия Яковлевна
Восприемник
13.02.1883 ст.
Восприемник при крещении Федора - первенца брата Серапиона Кирилловича
Работа или профессия
С 1891 по 1919
Крестьянин - середняк из запасных (отставных) рядовых
Бракосочетание
04.11.1891 ст.
Жена: Белова Анна Ивановна
Выписка из метрической книги Троицкой церкви села Танищи. Рядовой запасной деревни Еремеево, православный, первым браком в 26 лет брачуется с крестьянской дочкой, девицей деревни Великого Двора Анной ... Показать все
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.
Дочь: Белова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1895 ст.
Дочь: Белова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1897 ст.
Сын: Белов Иван Константинович
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1899 ст.
Сын: Белов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.03.1902 ст.
Сын: Белов Георгий (Егор) Константинович
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Белов Павел Константинович
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Белов Степан Константинович
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Смерть
1919