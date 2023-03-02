Извеков Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Извеков Пантелеймон Георгиевич
Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1855
Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1863
Дочь: Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1863
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно