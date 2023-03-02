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Извеков Георгий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Извеков Петр Иванович

Мать: Извекова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Извеков Пантелеймон Георгиевич

Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Извеков Захар Георгиевич

Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1863

Дочь: Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1863

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Извеков Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извеков Параскева Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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