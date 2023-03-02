Извеков (Извекова) Параскева Васильевна До 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Извеков (Извекова) Параскева Васильевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась До 1828

умерла Неизвестно

Супруги
Извеков Георгий ПетровичДо 1828 г.р.
Дети
Извеков Пантелеймон Георгиевич1848 г.р.
Извеков Захар Георгиевич11.02.1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Извекова) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Георгий Петрович

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1848

Сын: Извеков Пантелеймон Георгиевич

Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Извеков Захар Георгиевич

Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович

Рождение ребёнка
08.07.1863

Дочь: (Извекова) Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович

Рождение ребёнка
08.07.1863

Дочь: (Извекова) Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно

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