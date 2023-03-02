Извеков (Извекова) Параскева Васильевна
женский, родилась До 1828
умерла Неизвестно
Супруги
Извеков Георгий ПетровичДо 1828 г.р.
Дети
Извеков Пантелеймон Георгиевич1848 г.р.
Извеков Захар Георгиевич11.02.1855 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Извекова) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Извеков Пантелеймон Георгиевич
Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1855
Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1863
Дочь: (Извекова) Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1863
Дочь: (Извекова) Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Извеков Георгий Петрович
Смерть
Неизвестно