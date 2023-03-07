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Извеков Захар Георгиевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.02.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1855

Отец: Извеков Георгий Петрович

Мать: Извеков Параскева Васильевна

Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Извеков Евдокия Ивановна

Супруг(-а): Захар Иванович Извеков
Рождение ребёнка
20.08.1886

Сын: Извеков Александр Захарович

Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Извеков Федор Захарович

Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1898

Сын: Извеков Григорий Захарович

Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Извеков Филипп Захарович

Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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