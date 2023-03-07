Извеков Захар Георгиевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1855
Бракосочетание
10.11.1885
Жена: Извеков Евдокия Ивановна
Супруг(-а): Захар Иванович Извеков
Рождение ребёнка
20.08.1886
Сын: Извеков Александр Захарович
Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1894
Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1898
Сын: Извеков Григорий Захарович
Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1899
Мать ребёнка: Извеков Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно