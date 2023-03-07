Извекова (Извекова) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Извекова) Агафья Степановна

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Место рождения

Щигры, город Щигры, Курская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

05.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Неизвестно Степан

Мать: не указана

Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Извеков Тихон Петрович

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Извеков Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Воронкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Извеков Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Набокова Акилина Петровна

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
До 1828

Сын: Извеков Георгий Петрович

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Извеков Матвей Петрович

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Михайлова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1838

Сын: Извеков Лукьян Петрович

Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1852
Похороны
Неизвестно
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