Недошивина (Пищулина) Феодосия Петровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
13.06.1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Недошивин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Недошивин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1893
Сын: Недошивин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Недошивин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Недошивин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Недошивин Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно