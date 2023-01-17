Недошивина (Пищулина) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недошивина (Пищулина) Феодосия Петровна

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Пищулин Пётр Осипович

Мать: Пищулина Параскева Николаева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Недошивин Алексей Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Недошивин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Недошивин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Недошивин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Недошивин Алексей Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Недошивин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Недошивин Алексей Андреевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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