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Недошивин Алексей Андреевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1870

Отец: Недошивин Андрей Спиридонов

Мать: Недошивина Параскева Иванова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.06.1888

Жена: Недошивина Феодосия Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Недошивин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Недошивина Феодосия Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1893

Сын: Недошивин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Недошивина Феодосия Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Недошивин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Недошивина Феодосия Петровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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