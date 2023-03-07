Недошивин Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1870
Бракосочетание
13.06.1888
Рождение ребёнка
1889
Сын: Недошивин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Недошивина Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1893
Сын: Недошивин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Недошивина Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Недошивин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Недошивина Феодосия Петровна
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно