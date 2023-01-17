Пищулина Параскева Николаева
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1861
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Недошивина Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Рождение ребёнка
14.02.1868
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Рождение ребёнка
12.06.1870
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Рождение ребёнка
08.05.1873
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Рождение ребёнка
04.01.1876
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Рождение ребёнка
12.02.1881
Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович
Смерть
Неизвестно