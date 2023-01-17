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Пищулина Параскева Николаева

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1861

Сын: Пищулин Иван Петрович

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Недошивина Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1868

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.06.1870

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1873

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1876

Сын: Пищулин Михаил Петров

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1881

Сын: Пищулин Алексей Петров

Отец ребёнка: Пищулин Пётр Осипович

Смерть
Неизвестно
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