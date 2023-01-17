Веннингер (Wenninger) Матиас (Mattheus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веннингер (Wenninger) Матиас (Mattheus)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

08.04.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1776

Отец: Веннингер Георг

Мать: Фёллиг Анна Мария

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
08.04.1776
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Веннингер Елизавета

Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Веннингер Георг

Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Веннингер Иоганнес

Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Веннингер Матиас

Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Веннингер Мария Анна

Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штенглер Мария Анна

Смерть
Неизвестно
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