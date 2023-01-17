Веннингер (Wenninger) Матиас (Mattheus)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения08.04.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1776
Отец: Веннингер Георг
Мать: Фёллиг Анна Мария
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
08.04.1776
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Веннингер Елизавета
Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Веннингер Георг
Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Веннингер Иоганнес
Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Веннингер Матиас
Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Веннингер Мария Анна
Мать ребёнка: Штенглер Мария Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штенглер Мария Анна
Смерть
Неизвестно