Веннингер (Wenninger) Георг (Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеннингер (Wenninger) Георг (Georgius)

Веннингер (Wenninger) Георг (Georgius)

avatar

Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1739

Дата смерти

14.04.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Веннингер Якоб

Мать: Данцер Барбара

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
03.02.1766

Жена: Фёллиг Анна Мария

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
08.04.1776

Сын: Веннингер Матиас

Мать ребёнка: Фёллиг Анна Мария

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
14.04.1809
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close