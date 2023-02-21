Веннингер (Wenninger) Георг (Georgius)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1739
Дата смерти14.04.1809
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Веннингер Якоб
Мать: Данцер Барбара
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
03.02.1766
Жена: Фёллиг Анна Мария
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
08.04.1776
Сын: Веннингер Матиас
Мать ребёнка: Фёллиг Анна Мария
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
14.04.1809
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция