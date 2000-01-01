Фёллиг (Foellig) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1740
Дата смерти14.04.1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Фёллиг Франц
Мать: Битц Мария Катарина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
03.02.1766
Муж: Веннингер Георг
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
08.04.1776
Сын: Веннингер Матиас
Отец ребёнка: Веннингер Георг
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
14.04.1800
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция