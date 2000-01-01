Фёллиг (Foellig) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёллиг (Foellig) Анна Мария (Anna Maria)

Фёллиг (Foellig) Анна Мария (Anna Maria)

avatar

Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1740

Дата смерти

14.04.1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Фёллиг Франц

Мать: Битц Мария Катарина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
03.02.1766

Муж: Веннингер Георг

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
08.04.1776

Сын: Веннингер Матиас

Отец ребёнка: Веннингер Георг

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
14.04.1800
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close