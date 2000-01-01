Битц (Bitz) Мария Катарина (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битц (Bitz) Мария Катарина (Maria Catherina)

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Место рождения

Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

06.05.1716

Дата смерти

26.02.1778

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1716

Отец: Битц Симон

Мать: Вейссенбах Елизавета

Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.05.1716
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.10.1735

Муж: Фёллиг Франц

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Фёллиг Анна Мария

Отец ребёнка: Фёллиг Франц

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.06.1757

Дочь: Фёллиг Мария Барбара

Отец ребёнка: Фёллиг Франц

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
26.02.1778
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
27.02.1778
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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