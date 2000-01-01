Битц (Bitz) Мария Катарина (Maria Catherina)
Место рожденияВинценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения06.05.1716
Дата смерти26.02.1778
ПолЖенский
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Место
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Рождение
06.05.1716
Отец: Битц Симон
Мать: Вейссенбах Елизавета
Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.05.1716
Нидеррёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
?.10.1735
Муж: Фёллиг Франц
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Фёллиг Анна Мария
Отец ребёнка: Фёллиг Франц
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.06.1757
Дочь: Фёллиг Мария Барбара
Отец ребёнка: Фёллиг Франц
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
26.02.1778
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
27.02.1778
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция