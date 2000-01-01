Вейссенбах (Weissenbach) Елизавета (Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейссенбах (Weissenbach) Елизавета (Elisabetha)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1716

Дочь: Битц Мария Катарина

Отец ребёнка: Битц Симон

Винценбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Битц Симон

Смерть
Неизвестно
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