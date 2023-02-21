Штенглер (Stengler) Мария Анна (Maria Anna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенглер (Stengler) Мария Анна (Maria Anna)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

30.12.1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.12.1784
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение
30.12.1784

Отец: Штенглер Иоганнес

Мать: Фетш Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Веннингер Елизавета

Отец ребёнка: Веннингер Матиас

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Веннингер Георг

Отец ребёнка: Веннингер Матиас

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Веннингер Иоганнес

Отец ребёнка: Веннингер Матиас

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Веннингер Матиас

Отец ребёнка: Веннингер Матиас

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Веннингер Мария Анна

Отец ребёнка: Веннингер Матиас

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веннингер Матиас

Смерть
Неизвестно
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