Штенглер (Stengler) Мария Анна (Maria Anna)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения30.12.1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.12.1784
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение
30.12.1784
Отец: Штенглер Иоганнес
Мать: Фетш Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Веннингер Елизавета
Отец ребёнка: Веннингер Матиас
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Веннингер Георг
Отец ребёнка: Веннингер Матиас
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Веннингер Иоганнес
Отец ребёнка: Веннингер Матиас
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Веннингер Матиас
Отец ребёнка: Веннингер Матиас
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Веннингер Мария Анна
Отец ребёнка: Веннингер Матиас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веннингер Матиас
Смерть
Неизвестно