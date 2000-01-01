Штенглер (Stengler) Иоганнес (Joannes)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения13.11.1759
Дата смерти02.03.1814
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1759
Отец: Штенглер Бернгард
Мать: Эрк Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
13.11.1759
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
07.01.1783
Жена: Фетш Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.12.1784
Дочь: Штенглер Мария Анна
Мать ребёнка: Фетш Мария Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
02.03.1814
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция