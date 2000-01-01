Штенглер (Stengler) Иоганнес (Joannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенглер (Stengler) Иоганнес (Joannes)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

13.11.1759

Дата смерти

02.03.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1759

Отец: Штенглер Бернгард

Мать: Эрк Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
13.11.1759
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
07.01.1783

Жена: Фетш Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.12.1784

Дочь: Штенглер Мария Анна

Мать ребёнка: Фетш Мария Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
02.03.1814
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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