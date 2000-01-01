Фетш (Fetsch) Мария Ева (Maria Eva)
Место рожденияНидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения09.04.1761
Дата смерти04.06.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1761
Отец: Фетш Иоганнес Лоренц
Мать: Принстер Мария Елизавета
Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
07.01.1783
Муж: Штенглер Иоганнес
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.12.1784
Дочь: Штенглер Мария Анна
Отец ребёнка: Штенглер Иоганнес
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
04.06.1824
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция