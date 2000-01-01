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Фетш (Fetsch) Мария Ева (Maria Eva)

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Место рождения

Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

09.04.1761

Дата смерти

04.06.1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1761

Отец: Фетш Иоганнес Лоренц

Мать: Принстер Мария Елизавета

Нидербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
07.01.1783

Муж: Штенглер Иоганнес

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.12.1784

Дочь: Штенглер Мария Анна

Отец ребёнка: Штенглер Иоганнес

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
04.06.1824
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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