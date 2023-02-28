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Аникина Пелагея Лысова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1879

Отец: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Мать: Миронова Фекла Николаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1899

Муж: Аникин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
06.02.1901

Дочь: Наскина Анна Аникина

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1906

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1908

Сын: Аникин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Аникин Ермил Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Аникин Митрофан Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Аникин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1919

Дочь: Мария Аникина

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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