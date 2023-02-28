Аникина Пелагея Лысова
Место рождения
Дата рождения08.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1879
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1899
Рождение ребёнка
06.02.1901
Дочь: Наскина Анна Аникина
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1906
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1908
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1911
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Аникин Митрофан Алексеевич
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1917
Сын: Аникин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1919
Дочь: Мария Аникина
Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно