Аникин Алексей Григорьевич
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869
Сын: Аникин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Аникина первая жена
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1899
Жена: Аникина Пелагея Лысова
Рождение ребёнка
06.02.1901
Дочь: Наскина Анна Аникина
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1906
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1908
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1911
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1912
Сын: Аникин Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1917
Сын: Аникин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1919
Дочь: Мария Аникина
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина первая жена
Смерть
Неизвестно