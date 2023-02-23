Аникин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Алексей Григорьевич

Аникин Алексей Григорьевич

avatar

Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Аникин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина первая жена

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1899

Жена: Аникина Пелагея Лысова

Рождение ребёнка
06.02.1901

Дочь: Наскина Анна Аникина

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1906

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1908

Сын: Аникин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Аникин Ермил Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Аникин Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1917

Сын: Аникин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1919

Дочь: Мария Аникина

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина первая жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close