Аникина первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Аникин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Аникин Алексей Григорьевич

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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