(Аникина) Дарья Алексеевна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения18.03.1906
Дата смерти16.09.1908
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906
Отец: Аникин Алексей Григорьевич
Мать: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
16.09.1908
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния