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(Аникина) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

18.03.1906

Дата смерти

16.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906

Отец: Аникин Алексей Григорьевич

Мать: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
16.09.1908
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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