(Аникина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.08.1903
Дата смерти22.09.1908
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903
Отец: Аникин Алексей Григорьевич
Мать: Аникина Пелагея Лысова
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
22.09.1908
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния