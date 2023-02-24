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(Аникина) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.08.1903

Дата смерти

22.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1903

Отец: Аникин Алексей Григорьевич

Мать: Аникина Пелагея Лысова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
22.09.1908
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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