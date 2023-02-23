Миронова Фекла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти28.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Матюшова Ирина Миронова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Рождение ребёнка
04.03.1877
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Рождение ребёнка
28.05.1878
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Рождение ребёнка
08.10.1879
Дочь: Аникина Пелагея Лысова
Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1904