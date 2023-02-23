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Миронова Фекла Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

28.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Матюшова Ирина Миронова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Миронов Степан Иосифович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Миронов Федор Иосифович

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.03.1877

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1878

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1879

Дочь: Аникина Пелагея Лысова

Отец ребёнка: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов - Миронов Иосиф Миронович

Смерть
28.10.1904
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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