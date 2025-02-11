Миронов Федор Иосифович
мужской, родился 1874, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.05.1920, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМиронова Фекла Николаевна1837 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Людмила (Любовь) Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Сын: Миронов Василий Федорович
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Акилина Ii Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Пелагея Ii Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна
Дочь: (Миронова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна