Миронов Федор Иосифович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Миронов Федор Иосифович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1874, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.05.1920, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Миронова Фекла Николаевна1837 г.р.
Супруги
Миронова Дарья Леонтьевна1874 г.р.
Дети
Миронов Иван Федорович07.05.1894 г.р.
(Миронова) Акулина Федоровна10.06.1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: Миронова Фекла Николаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.05.1894

Сын: Миронов Иван Федорович

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.06.1895

Дочь: (Миронова) Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.09.1896

Дочь: (Миронова) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: (Миронова) Людмила (Любовь) Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.04.1905

Сын: Миронов Василий Федорович

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: (Миронова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: (Миронова) Акилина Ii Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: (Миронова) Пелагея Ii Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.12.1916

Дочь: (Миронова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.05.1920
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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