(Миронова) Людмила (Любовь) Федоровна 13.09.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

(Миронова) Людмила (Любовь) Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.09.1901, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 27.04.1902, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Миронов Федор Иосифович1874 г.р.
Мать
Миронова Дарья Леонтьевна1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1901

Отец: Миронов Федор Иосифович

Мать: Миронова Дарья Леонтьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.04.1902
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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