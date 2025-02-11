(Миронова) Людмила (Любовь) Федоровна
женский, родилась 13.09.1901, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 27.04.1902, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМиронов Федор Иосифович1874 г.р.
МатьМиронова Дарья Леонтьевна1874 г.р.
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Рождение
13.09.1901
Отец: Миронов Федор Иосифович
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.04.1902
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область