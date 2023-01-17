Чернов Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения11.08.1908 ст.
Дата смерти03.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1908 ст.
Отец: Чернов Филипп Федосьев
Бракосочетание
17.01.1928
Жена: Чернова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
11.12.1933
Мать ребёнка: Чернова Анна Кирилловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Родился в Сталинграде, т.к.отец был военный.
Смерть
03.08.1943
Погиб на Невской Дубровке.