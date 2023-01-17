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Чернов Павел Филиппович

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.08.1908 ст.

Дата смерти

03.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1908 ст.

Отец: Чернов Филипп Федосьев

Мать: Чернова Агапия Кирилловна

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1928

Жена: Чернова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
11.12.1933

Сын: Чернов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Чернова Анна Кирилловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Родился в Сталинграде, т.к.отец был военный.
Смерть
03.08.1943
Погиб на Невской Дубровке.
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