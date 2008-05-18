Чернов Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения11.12.1933
Дата смерти18.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1933
Отец: Чернов Павел Филиппович
Мать: Чернова Анна Кирилловна
Родился в Сталинграде, т.к.отец был военный.
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Антонина Федоровна
Смерть
18.05.2008