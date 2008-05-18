Чернов Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Геннадий Павлович

Чернов Геннадий Павлович

avatar

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

11.12.1933

Дата смерти

18.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1933

Отец: Чернов Павел Филиппович

Мать: Чернова Анна Кирилловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Родился в Сталинграде, т.к.отец был военный.
Бракосочетание
1959

Жена: Чернова Антонина Федоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Антонина Федоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.05.2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close