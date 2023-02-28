Чернова (Мартьянова) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Мартьянова) Анна Кирилловна

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1908 ст.

Дата смерти

06.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908 ст.

Отец: Мартьянов Кирилл Ефимов

Мать: Мартьянова Екатерина Григорьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1928

Муж: Чернов Павел Филиппович

Рождение ребёнка
11.12.1933

Сын: Чернов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Филиппович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Родился в Сталинграде, т.к.отец был военный.
Смерть
06.05.1978
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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