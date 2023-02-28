Чернова (Мартьянова) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1908 ст.
Дата смерти06.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908 ст.
Бракосочетание
17.01.1928
Рождение ребёнка
11.12.1933
Отец ребёнка: Чернов Павел Филиппович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Родился в Сталинграде, т.к.отец был военный.
Смерть
06.05.1978
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)