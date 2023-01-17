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Чернов Филипп Федосьев

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Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1876 ст.

Дата смерти

?.09.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1876 ст.

Отец: Чернов Федосей Павлов

Мать: Чернова Фекла Иванова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1900 ст.

Жена: Чернова Агапия Кирилловна

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.

Сын: Чернов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Чернова Агапия Кирилловна

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.

Дочь: Артемьева Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Чернова Агапия Кирилловна

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.09.1933
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