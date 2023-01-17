Чернов Филипп Федосьев
Место рождения
Дата рождения04.11.1876 ст.
Дата смерти?.09.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1876 ст.
Отец: Чернов Федосей Павлов
Мать: Чернова Фекла Иванова
Бракосочетание
15.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Чернова Агапия Кирилловна
Рождение ребёнка
04.03.1911 ст.
Дочь: Артемьева Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Чернова Агапия Кирилловна
Смерть
?.09.1933