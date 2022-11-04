Лебедева (Лебедева) Анфиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1900
Дата смерти11.12.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900
Отец: Лебедев Иван
Мать: Лебедева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1923
Дочь: Федорова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич
Рождение ребёнка
04.01.1925
Дочь: Келлер Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич
Рождение ребёнка
14.04.1928
Сын: Лебедев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич
Рождение ребёнка
07.05.1932
Сын: Лебедев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич
Смерть
11.12.1985