Лебедева (Лебедева) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Лебедева) Анфиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1900

Дата смерти

11.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1900

Отец: Лебедев Иван

Мать: Лебедева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
26.08.1923

Дочь: Федорова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич

Рождение ребёнка
04.01.1925

Дочь: Келлер Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич

Рождение ребёнка
14.04.1928

Сын: Лебедев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич

Рождение ребёнка
07.05.1932

Сын: Лебедев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Ильич

Смерть
11.12.1985
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