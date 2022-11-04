Лебедев Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти20.04.1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Лебедев Илья
Мать: Лебедева Клеопатра
Рождение ребёнка
26.08.1923
Дочь: Федорова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1925
Дочь: Келлер Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1928
Сын: Лебедев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Лебедев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна
Смерть
20.04.1958