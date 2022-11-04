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Лебедев Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

20.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Лебедев Илья

Мать: Лебедева Клеопатра

Рождение ребёнка
26.08.1923

Дочь: Федорова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1925

Дочь: Келлер Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1928

Сын: Лебедев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Лебедев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Анфиса Ивановна

Смерть
20.04.1958
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