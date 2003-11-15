Лебедев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1928
Дата смерти15.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928
Отец: Лебедев Николай Ильич
Мать: Лебедева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1952
Дочь: Смелова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Лебедева Клавдия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.2003
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область