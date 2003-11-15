Лебедев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1928

Дата смерти

15.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928

Отец: Лебедев Николай Ильич

Мать: Лебедева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1952

Дочь: Смелова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Лебедева Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Клавдия Сергеевна

Смерть
15.11.2003
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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