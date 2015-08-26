Келлер (Лебедева) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келлер (Лебедева) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1925

Дата смерти

26.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1925

Отец: Лебедев Николай Ильич

Мать: Лебедева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1952

Дочь: Беликова Ирина Серафимовна

Отец ребёнка: Келлер Серафим Владимирович

Рождение ребёнка
21.05.1953

Дочь: Коростелева Ольга Серафимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1961

Сын: Келлер Александр Серафимович

Отец ребёнка: Келлер Серафим Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келлер Серафим Владимирович

Смерть
26.08.2015
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