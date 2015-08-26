Келлер (Лебедева) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1925
Дата смерти26.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1925
Отец: Лебедев Николай Ильич
Мать: Лебедева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1952
Дочь: Беликова Ирина Серафимовна
Отец ребёнка: Келлер Серафим Владимирович
Рождение ребёнка
21.05.1953
Дочь: Коростелева Ольга Серафимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1961
Сын: Келлер Александр Серафимович
Отец ребёнка: Келлер Серафим Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2015