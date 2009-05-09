Лебедев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1932

Дата смерти

09.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1932

Отец: Лебедев Николай Ильич

Мать: Лебедева Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1957

Сын: Лебедев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лебедева Руфина Захаровна

Рождение ребёнка
29.09.1960

Дочь: Зиновьева Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Лебедева Руфина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Руфина Захаровна

Смерть
09.05.2009
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