Лебедев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1932
Дата смерти09.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1932
Отец: Лебедев Николай Ильич
Мать: Лебедева Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1957
Сын: Лебедев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лебедева Руфина Захаровна
Рождение ребёнка
29.09.1960
Дочь: Зиновьева Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Лебедева Руфина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2009