Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна
женский, родилась 24.11.1828, Москва, город федерального значения Москва
умерла 07.08.1877, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Супруги
Енгалычев Николай Иванович18.11.1818 г.р.
Дети
Енгалычев Павел Николаевич19.08.1864 г.р.
Енгалычев Николай Николаевич24.09.1865 г.р.
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Комментарий
Рождение
24.11.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.08.1864
Сын: Енгалычев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Енгалычев Николай Иванович
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.09.1865
Дочь: Енгалычев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Енгалычев Николай Иванович
Тамбовская Губерния, Российская Империя
Смерть
07.08.1877
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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