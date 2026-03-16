Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна 24.11.1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.11.1828, Москва, город федерального значения Москва

умерла 07.08.1877, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Супруги
Енгалычев Николай Иванович18.11.1818 г.р.
Дети
Енгалычев Павел Николаевич19.08.1864 г.р.
Енгалычев Николай Николаевич24.09.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0001-000107/00000050.jpg ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНСКАЯ БЛИЗ СРЕТЕНКИ

Бракосочетание
1863

Муж: Енгалычев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Енгалычев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Енгалычев Николай Иванович

Бердичев, Житомирська область

Рождение ребёнка
24.09.1865

Дочь: Енгалычев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Енгалычев Николай Иванович

Тамбовская Губерния, Российская Империя

Смерть
07.08.1877
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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