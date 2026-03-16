Енгалычев Николай Иванович
мужской, родился 18.11.1818, Тамбовская Губерния, Российская Империя
умер 12.03.1898, Усадьба Бедишево, Тамбовская Губерния, Российская Империя
ОтецЕнгалычев Иван Александрович1784 г.р.
МатьЕнгалычева (Гагарина) Мария Ивановна06.11.1790 г.р.
Супруги
Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна24.11.1828 г.р.
Дети
Енгалычев Павел Николаевич19.08.1864 г.р.
Енгалычев Николай Николаевич24.09.1865 г.р.
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Комментарий
Рождение
18.11.1818
Тамбовская Губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1863
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.08.1864
Сын: Енгалычев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.09.1865
Дочь: Енгалычев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна
Тамбовская Губерния, Российская Империя
Смерть
12.03.1898
Усадьба Бедишево, Тамбовская Губерния, Российская Империя