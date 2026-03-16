Енгалычев Николай Иванович 18.11.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Енгалычев Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.11.1818, Тамбовская Губерния, Российская Империя

умер 12.03.1898, Усадьба Бедишево, Тамбовская Губерния, Российская Империя

Отец
Енгалычев Иван Александрович1784 г.р.
Мать
Енгалычева (Гагарина) Мария Ивановна06.11.1790 г.р.
Супруги
Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна24.11.1828 г.р.
Дети
Енгалычев Павел Николаевич19.08.1864 г.р.
Енгалычев Николай Николаевич24.09.1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1818

Отец: Енгалычев Иван Александрович

Мать: Енгалычева (Гагарина) Мария Ивановна

Тамбовская Губерния, Российская Империя

Бракосочетание
1863

Жена: Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Енгалычев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна

Бердичев, Житомирська область

Рождение ребёнка
24.09.1865

Дочь: Енгалычев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Енгалычева (Игнатьева) Надежда Павловна

Тамбовская Губерния, Российская Империя

Смерть
12.03.1898
Усадьба Бедишево, Тамбовская Губерния, Российская Империя

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